Drica Fermiano é a nova Gerente de Jornalismo Estadual da NDTV – RECORD Jornalista e líder experiente, Drica Fermiano assume o desafio com o objetivo de potencializar o excelente trabalho já desenvolvido... ND Mais|Do R7 05/02/2025 - 19h47 (Atualizado em 05/02/2025 - 19h47 )

Com 30 anos de história no Grupo ND, Drica assume a missão de fortalecer o jornalismo na Capital em um projeto de inovação e dar mais suporte às outras cinco emissoras no estado. A criação dessa nova gerência faz parte do planejamento estratégico do maior grupo de comunicação de Santa Catarina.

Saiba mais sobre essa nova fase do jornalismo estadual e a trajetória de Drica Fermiano no site do nosso parceiro ND Mais.

