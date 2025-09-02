Drones, carro abandonado e sigilo: sumiço de pai e filho estrangeiros ainda é mistério em SC Desaparecimento de pai e filho, vistos pela última vez em Balneário Camboriú, está rodeada de mistérios que vão de carro abandonado... ND Mais|Do R7 02/09/2025 - 18h58 (Atualizado em 02/09/2025 - 18h58 ) twitter

A DIC (Divisão de Investigação Criminal) e a Delegacia de Polícia de Balneário Camboriú informaram, em nota divulgada nesta segunda-feira (1º), que as investigações sobre o desaparecimento do pai e filho estrangeiros na cidade permanecerão sob sigilo. Mark Alexander Cummings Rogers, de 48 anos, e Duncan Edward Castrillo, de 13 anos, desapareceram de forma misteriosa na última semana. Ambos foram vistos pela última vez na quinta-feira (28), em Balneário Camboriú.

