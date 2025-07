Duas adolescentes e uma criança são atropeladas na faixa de pedestres em SC As três foram atropeladas na faixa de pedestres em Santa Cecília, no Meio-Oeste do estado, na manhã desta terça-feira (15) ND Mais|Do R7 15/07/2025 - 23h37 (Atualizado em 15/07/2025 - 23h37 ) twitter

Três meninas, de 15, 13 e 8 anos, foram atropeladas na manhã desta terça-feira (15) enquanto atravessavam a faixa de pedestres na Avenida Nereu Ramos, no Centro de Santa Cecília, no Meio-Oeste catarinense. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, elas foram atingidas por um veículo Fiat/Strada branco, conduzido por uma mulher, única ocupante do automóvel. O acidente ocorreu por volta das 7h45.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

