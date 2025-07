Duas empresas são investigadas por suspeita de sonegação de R$ 55 milhões em SC Estabelecimentos que foram alvos das ações ficam em Tubarão, no Sul, e Itajaí, no Litoral Norte ND Mais|Do R7 18/07/2025 - 22h57 (Atualizado em 18/07/2025 - 22h57 ) twitter

Duas empresas catarinenses, uma de Tubarão, no Sul do estado, e a outra de Itajaí, no Litoral Norte, foram alvos de operações que apuram a sonegação de R$ 55 milhões. As ações foram coordenadas pela SEF (Secretaria de Estado da Fazenda). Na terça-feira (15), auditores fiscais da Receita Estadual atuaram em uma empresa de construção civil de Tubarão. O estabelecimento entrou na mira da investigação por indícios da comercialização de mercadorias com documentos fiscais subfaturados ou sem a emissão de nota fiscal.

