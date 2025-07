Duas favelas de SC recebem verba federal para obras de reurbanização; saiba quais Novo PAC inclui duas comunidades de Santa Catarina no pacote de obras de infraestrutura e habitação para áreas de maior vulnerabilidade... ND Mais|Do R7 26/07/2025 - 07h37 (Atualizado em 26/07/2025 - 07h37 ) twitter

Duas favelas catarinenses receberão recursos federais para reurbanização por meio da iniciativa Periferia Viva – Urbanização de Favelas, vinculada ao Novo PAC Seleções. As comunidades Jardim Saveiro, em Biguaçu, e Poligonal Sul, em São José, estão entre as 49 contempladas no país.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as obras de urbanização e como elas impactarão a vida das comunidades!

