Duas intervenções sugeridas à ANTT vitais para a BR-101 na Grande Florianópolis

É contundente o documento assinado pelo senador Esperidião Amin (PP) e o deputado federal Valdir Cobalchini (MDB), coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, endereçado ao diretor-geral da ANTT, Rafael Vitale, referente às demandas a serem incluídas na otimização do contrato de concessão da BR-101 Norte.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as intervenções propostas!

