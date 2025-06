Duas mortes e mais de 2 mil desabrigados: chuvas castigam o RS e gaúchos revivem drama de 2024 Segundo a Defesa Civil do estado, mais de duas mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas, e 58 cidades já reportaram estragos provocados... ND Mais|Do R7 19/06/2025 - 06h35 (Atualizado em 19/06/2025 - 06h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Ao menos 2.253 pessoas precisaram sair de casa em decorrência das chuvas no Rio Grande do Sul. Segundo informado pela Defesa Civil do estado, nesta quarta-feira (18), 58 cidades já reportaram estragos em decorrência do mau tempo.

Para mais detalhes sobre essa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Vila do Meu Boizinho celebra cultura infantil no Jardim Botânico de Florianópolis nesta quinta

Presa em canil e abusos: jovem foge de cárcere e expõe horror vivido durante 7 anos com família

Por que a conta de luz sobe no frio? Confira os erros mais comuns que pesam no bolso no inverno