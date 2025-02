Duas pequenas cidades de SC lançam processos seletivos; salários chegam a R$ 17,4 mil Processos seletivos vão contratar profissionais para as áreas da saúde e educação; confira as oportunidades e como se candidatar ND Mais|Do R7 23/01/2025 - 14h08 (Atualizado em 23/01/2025 - 14h08 ) twitter

As prefeituras de Três Barras e Bela Vista do Toldo, no Planalto Norte de Santa Catarina, abriram processos seletivos para a contratação de profissionais das áreas da saúde e educação. Para Três Barras, as inscrições vão até dia 6 de fevereiro. Já para Bela Vista do Toldo, as inscrições ocorrem entre esta quinta (23) e sexta-feira (24).

