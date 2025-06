Duas pessoas ficam presas às ferragens após caminhão tombar na Serra do Rio do Rastro Vítimas já foram retiradas e estado de saúde é estável; trabalhos seguem para retirada do veículo e liberação do tráfego na Serra do...

ND Mais|Do R7 08/06/2025 - 13h35 (Atualizado em 08/06/2025 - 13h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share