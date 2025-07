ND Mais |Do R7

Duas pessoas morrem em grave acidente com três veículos na BR-470, em SC Colisão entre dois carros e um caminhão bitrem no trevo de acesso a Zortéa deixou dois mortos e um ferido, em Campos Novos, no Meio...

Um grave acidente com três veículos na BR-470, em Campos Novos, no Meio-Oeste de Santa Catarina, terminou com a morte de duas pessoas e deixou outra ferida, na manhã desta segunda-feira (14). A colisão entre dois carros e uma carreta ocorreu no trevo de acesso ao município de Zortéa.

