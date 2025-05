Duas praias brasileiras aparecem entre as 25 melhores do mundo A classificação das praias foi realizada pelo site de viagens TripAdvisor ND Mais|Do R7 02/05/2025 - 04h59 (Atualizado em 02/05/2025 - 04h59 ) twitter

Duas praias brasileiras se destacaram no prêmio “Traveler’s Choice – Best of the Best”, promovido pelo site TripAdvisor, que elege as 25 melhores praias do mundo com base nas avaliações de viajantes de todo o planeta. A Praia de Muro Alto, em Ipojuca, no litoral de Pernambuco, e a icônica Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, garantiram seu lugar na lista.

