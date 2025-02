Duas rodovias federais concentram 60% das mortes em SC; veja quais são as mais perigosas Em 2024, a PRF registrou um aumento em acidentes, feridos e mortes nas rodovias federais de Santa Catarina, com duas delas registrando... ND Mais|Do R7 20/01/2025 - 01h06 (Atualizado em 20/01/2025 - 01h06 ) twitter

Duas das mais importantes estradas de Santa Catarina, a BR-101 e a BR-282 concentraram, juntas, 59,3% das mortes em rodovias federais no estado em 2024. O registro foi feito e publicado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Para mais detalhes sobre as rodovias mais perigosas de SC e dicas de segurança, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

