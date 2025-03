Duas toneladas de cabos inativos serão retirados na Operação Limpa Fios em Criciúma A primeira fase da ação acontecerá no dia 19 de abril, em duas ruas no Centro da cidade; objetivo é regularizar a fiação de postes... ND Mais|Do R7 19/03/2025 - 10h06 (Atualizado em 19/03/2025 - 10h06 ) twitter

A Prefeitura de Criciúma, em parceria com a Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina), dará início à “Operação Limpa Fios”. A expectativa é de que mais de duas toneladas de fios inativos sejam retirados dos postes na primeira fase da ação, que acontecerá no dia 19 de abril. A ruas Marechal Deodoro e Coronel Marcos Rovaris, no Centro, serão as primeiras.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa importante iniciativa que promete melhorar a infraestrutura urbana de Criciúma!

