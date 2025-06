Dupla do PGC é condenada por execução de jovem amarrada em praia de Florianópolis Vítima foi morta em 2023, com um disparo de arma de fogo na região da nuca, em praia da região norte de capital catarinense ND Mais|Do R7 05/06/2025 - 04h55 (Atualizado em 05/06/2025 - 04h55 ) twitter

Dois homens foram condenados nesta quarta-feira (4) pela morte da jovem amarrada e encontrada sem vida na praia de Canasvieiras, no norte de Florianópolis, em novembro de 2023. Ambos foram condenados por organização criminosa e homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima). Segundo o Ministério Público de Santa Catarina, o crime foi motivado pelo furto de entorpecentes que pertenciam a uma facção criminosa. A apuração do ND Mais dá conta de que a ordem de execução teria partido do PGC (Primeiro Grupo Catarinense).

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

