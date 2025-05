Dupla é condenada após assalto, fuga arriscada e perseguição policial em SC Criminosos colocaram vidas em risco durante fuga após roubo em restaurante em Joaçaba, no Meio-Oeste do estado ND Mais|Do R7 03/05/2025 - 20h00 (Atualizado em 03/05/2025 - 20h00 ) twitter

Dupla é condenada por protagonizar uma sequência de crimes que assustou moradores de Joaçaba, no Meio-Oeste de Santa Catarina, no dia 7 de março de 2024. Eles invadiram um restaurante armados, renderam o proprietário e roubaram R$ 700 do caixa. Durante a fuga de moto, desafiaram a polícia, desobedeceram ordens de parada, colocaram vidas em risco ao trafegar em alta velocidade — inclusive em frente a uma escola — e tentaram se esconder, sem sucesso.

