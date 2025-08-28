Dupla é condenada por ataque que matou mulher e deixou criança paraplégica em SC Homens que mataram mãe, feriram pai e deixaram criança paraplégica em SC são condenados

Dois homens foram condenados após cometerem crimes contra uma família de Tubarão, no Sul de Santa Catarina. Eles receberam penas de 35 e 32 anos por matarem a mãe, ferirem o pai e deixarem o filho do casal, de dois anos, paraplégico.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso chocante.

Leia Mais em ND Mais: