Dupla é condenada por matar mulher para tomar a casa dela em praia famosa de Florianópolis
Segundo o Ministério Público de Santa Catarina, atuação dos criminosos foi premeditada e motivada pelo tráfico de drogas
Dois homens foram condenados pelo assassinato de uma mulher, em uma praia famosa de Florianópolis. O caso foi registrado em setembro de 2022 e foi motivado pelo tráfico de drogas. Segundo o PMSC (Ministério Público de Santa Catarina), os crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver foram premeditados pela dupla.
