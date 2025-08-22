Dupla é condenada por matar mulher para tomar a casa dela em praia famosa de Florianópolis Segundo o Ministério Público de Santa Catarina, atuação dos criminosos foi premeditada e motivada pelo tráfico de drogas ND Mais|Do R7 22/08/2025 - 04h17 (Atualizado em 22/08/2025 - 04h17 ) twitter

Dois homens foram condenados pelo assassinato de uma mulher, em uma praia famosa de Florianópolis. O caso foi registrado em setembro de 2022 e foi motivado pelo tráfico de drogas. Segundo o PMSC (Ministério Público de Santa Catarina), os crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver foram premeditados pela dupla.

Para mais detalhes sobre este crime chocante e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

