Dupla é presa suspeita de agredir e estrangular homem durante roubo de jaqueta em SC O roubo da jaqueta e do celular ocorreu em Xanxerê, no Oeste do estado; vítima conseguiu escapar e pedir socorro

ND Mais|Do R7 28/04/2025 - 20h01 (Atualizado em 28/04/2025 - 20h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share