Dupla frente fria e temporais? Confira a previsão do tempo para o fim de semana em SC Primeira das duas frente frias que atingem Santa Catarina, chega ao estado neste fim de semana com chuvas e risco de tempestades ND Mais|Do R7 29/03/2025 - 13h25 (Atualizado em 29/03/2025 - 13h25 )

Uma frente fria vai fazer um rebuliço no tempo neste fim de semana em Santa Catarina. O estado terá um episódio de dupla frente fria com o primeiro sistema avançando pelo litoral catarinense, trazendo condições para tempestades entre a tarde e à noite de sábado (29).

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a previsão do tempo e se preparar para as mudanças climáticas!

