Dupla invade casa e mata jovem de 20 anos preso por tráfico em SC

Um jovem de 20 anos foi morto com disparos de espingarda na madrugada desse domingo (8) em Rio Negrinho, no Planalto Norte catarinense. O crime aconteceu após dois homens invadirem a casa da vítima no bairro Campo Lençol. Familiares acionaram a PM (Polícia Militar) e o Corpo de Bombeiros Militar, mas quando as equipes de socorro chegaram ao local, na rua Apolinário Baier, o jovem já estava sem sinais vitais.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

