Dupla será julgada acusada de assassinato brutal com pedra de 31 kg em SC O julgamento está previsto para esta segunda-feira (4), na comarca de São Domingos, no Oeste do estado; dupla teria utilizado uma pedra...

