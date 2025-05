Duplo atropelamento provoca morte de idoso em Balneário Rincão Acidente aconteceu na noite desse domingo (18) na rodovia Jorge Fortulino; hospital tenta identificar segunda vítima ND Mais|Do R7 19/05/2025 - 21h56 (Atualizado em 19/05/2025 - 21h56 ) twitter

Um duplo atropelamento provocou a morte de um idoso, 68 anos de idade, na noite desse domingo (18) em Balneário Rincão, no Sul de Santa Catarina. O acidente aconteceu por volta das 21h20, na rodovia Jorge Fortulino, no bairro Lagoa do Faxinal. De acordo com o Corpo de Bombeiros, responsável pelo atendimento da ocorrência, as vítimas foram atropeladas por um carro. Quando os socorristas chegaram no local o idoso já estava sem vida. A Polícia Científica foi acionada para recolher o corpo.

