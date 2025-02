Duplo homicídio em Itajaí: Suspeito de matar mãe e padrasto dá detalhes do crime em depoimento Cunhado de principal suspeito teria sido o cúmplice no duplo homicídio em Itajaí, onde vítimas eram mãe e padrasto ND Mais|Do R7 07/02/2025 - 20h46 (Atualizado em 07/02/2025 - 20h46 ) twitter

Walter Alexandre Gonçalves, principal suspeito do duplo homicídio em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, teria confessado o crime em depoimento e contado detalhes sobre o planejamento e execução do mesmo. Ele teria matado Susimara Gonçalves Souza, sua mãe, e seu padastro Pedro Ramiro de Souza no dia 23 de novembro de 2024.

