É Carnaval! Confira as dicas da Unimed para curtir o feriado Especialistas trazem dicas para você aproveitar os dias de sol sem descuidar da hidratação e da pele ND Mais|Do R7 28/02/2025 - 12h47 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Manter-se hidratado é essencial para garantir o bom funcionamento do organismo. A hidratação auxilia no transporte de nutrientes e na regulação da temperatura corporal, que gira em torno de 36,5°C. Segundo a nutricionista Elisa Rodrigues Silva, da Unimed Grande Florianópolis, a transpiração intensa pode levar à perda significativa de líquidos, tornando a reposição constante fundamental.

Consulte no nosso parceiro ND Mais e descubra mais dicas para aproveitar o Carnaval com saúde!

Leia Mais em ND Mais:

Motorista de van fica gravemente ferido após acidente na BR-282, em SC

Incêndio de grandes proporções mobiliza bombeiros de quatro cidades no Sul de SC

Jovem é preso com 30 kg de maconha na mala em ônibus de turismo em SC