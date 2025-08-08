‘É desesperador’: homem abandona cadela com quatro filhotes em frente a ONG em SC Segundo Gisele Maia, presidente da ONG, não há mais espaço para acolher outros animais ND Mais|Do R7 08/08/2025 - 08h17 (Atualizado em 08/08/2025 - 08h17 ) twitter

Imagens de uma câmera de segurança flagraram o abandono de uma cadela e seus quatro filhotes em frente a uma ONG em São Francisco do Sul, Litoral de Santa Catarina. Os animais foram deixados dentro de uma caixa em frente ao local nessa quarta-feira (6). “Quando cheguei para limpar o abrigo me deparei com essa crueldade”, relatou Gisele Maia, a presidente da Associação Voluntários Amigos dos Animais/Anjos Protetores.

Para saber mais sobre essa triste situação e o trabalho da ONG, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

