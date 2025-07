‘É isso que te espera’: mulher recebe munição das mãos do ex com ameaça de morte em SC Desesperada, mulher correu até a viatura da Polícia Municipal em Chapecó, no Oeste de SC, para pedir socorro, com a munição nas mãos...

ND Mais|Do R7 21/07/2025 - 20h57 (Atualizado em 21/07/2025 - 20h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share