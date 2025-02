É preciso dar um basta em tamanho descaso estrutural e ambiental, em Florianópolis Em menos de uma semana, dois ônibus de turismo foram flagrados despejando excrementos pelas ruas de Florianópolis ND Mais|Do R7 10/02/2025 - 01h25 (Atualizado em 10/02/2025 - 01h25 ) twitter

Flagra da equipe da NDTV, no Largo da Alfândega, Centro da Capital, é inacreditável. Um ônibus de turismo foi flagrado quando despejava excrementos em região nobre da cidade e em horário comercial.

Para entender mais sobre essa situação alarmante e as implicações para a cidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

