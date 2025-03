Eclipse lunar: parque astronômico em Criciúma promove programação especial para população Sessão de cúpula especial e apresentação musical '’Vintage Piano’' são algumas atividades programadas entre quinta e sexta-feira (14... ND Mais|Do R7 12/03/2025 - 10h06 (Atualizado em 12/03/2025 - 10h06 ) twitter

O Parque Astronômico Municipal Albert Einstein E=mc² promoverá uma programação especial para a apreciação do eclipse lunar em Criciúma entre quinta e sexta-feira (14). A programação tem parceira da Prefeitura de Criciúma e entre as atividades programadas estão a sessão da cúpula especial e a apresentação do “Vintage Piano”.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a programação completa e não perder essa oportunidade única de observar o eclipse lunar!

