Economia de SC cresce o dobro da média e setor industrial é o 3º que mais avança no país Segundo dados do IBGE, todos os 14 segmentos industriais avaliados em Santa Catarina registraram alta em 2025 ND Mais|Do R7 13/07/2025 - 03h56 (Atualizado em 13/07/2025 - 03h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A economia de Santa Catarina, mais uma vez, está entre as que mais crescem no país, segundo levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), divulgado na sexta-feira (11). O crescimento da média industrial brasileira ficou em 1,8% entre janeiro e maio, enquanto o setor catarinense registrou aumento de 4,8% no mesmo período. Já no setor de serviços, o Brasil avançou 2,5% nos primeiros cinco meses de 2025, enquanto Santa Catarina avançou em 5%.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro dos detalhes sobre o crescimento da economia catarinense!

Leia Mais em ND Mais:

‘Risco o tempo todo’: lares de idosos clandestinos são fechados em SC após fiscalização

Figueirense x Náutico: onde assistir ao vivo, escalações, horário e tudo sobre o jogo

VÍDEO: Catarinense chega ao topo de Monte Elbrus, montanha mais alta da Europa