Edital de R$ 370 milhões para construção de presídios em SC é suspenso após irregularidades Sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, o edital foi sustado temporariamente a pedido do Tribunal... ND Mais|Do R7 03/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 03/08/2025 - 18h58 )

O edital para construção de presídios em Santa Catarina, lançado no início do ano e sob responsabilidade da SIE (Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade), foi sustado a pedido do Tribunal de Contas de Santa Catarina. No entendimento do órgão, a licitação apresenta incongruências que, no futuro, podem ser consideradas irregularidades e, até mesmo, favorecimento ao eventual contratado. A medida é considerada preventiva.

Para mais detalhes sobre essa importante decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

