Efapi 2025 inicia venda de espaços comerciais no novo pavilhão A Efapi 2025 – A Expofeira do Brasil acontece entre os dias 10 e 19 de outubro de 2025 ND Mais|Do R7 08/04/2025 - 15h47 (Atualizado em 08/04/2025 - 15h47 )

A comercialização dos espaços destinados ao setor do comércio para a Efapi 2025 – A Expofeira do Brasil já está aberta. Os estandes ficarão no novo Pavilhão III, atualmente em construção no Parque de Exposições Dr. Valmor Ernesto Lunardi, em Chapecó.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como garantir seu espaço na Efapi 2025!

