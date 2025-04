Efeito cebola? Frente fria traz primeira massa de ar frio a SC neste fim de semana Massa de ar polar provoca queda nas temperaturas em Santa Catarina, com mínimas próximas a 0°C na Serra; ventos de até 80 km/h aumentam... ND Mais|Do R7 04/04/2025 - 10h47 (Atualizado em 04/04/2025 - 10h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quem pretende sair de casa no fim de semana deve se preparar para o temido “efeito cebola”, que consiste em oscilações nas temperaturas em um mesmo dia. Uma frente fria traz a partir de sexta-feira (4) a primeira massa de ar fria do outono, que obrigará os catarinenses a carregar um casaco em certos períodos do dia.

Para mais detalhes sobre as mudanças climáticas e como se preparar, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Prefeitura altera reforma da Previdência e envia nova proposta para a Câmara de Florianópolis

Fim de semana frio: outono chega com tudo no Litoral Norte de SC

Ofício de rejeição a decreto italiano que restringe cidadania é assinado por prefeitos de SC