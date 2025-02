Efeito Trump e leilão do BC: o que explica a queda do dólar nas últimas semanas? Medidas monetárias do Banco Central são apontadas como um dos fatores que explicam a queda do dólar; falas polêmicas de Donald Trump... ND Mais|Do R7 05/02/2025 - 04h25 (Atualizado em 05/02/2025 - 04h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após um grande período em alta, o dólar emplaca uma sequencia de quedas. 17 de janeiro foi o dia do último fechamento em alta e, nesta terça-feira, a moeda emplacou o 12º dia com redução do seu valor. Entenda os fatores que explicam a queda do dólar.

Para saber mais sobre os fatores que influenciam a moeda, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Medidas rigorosas: o que muda com decreto de contenção de despesas em Balneário Camboriú

Objetos roubados em Unidade de Saúde de Balneário Piçarras são recuperados em Blumenau

Investigado por golpe de energia solar, empresário de SC é preso portando pistola em SP