'Elas querem se livrar do filho', diz Secretário de Barueri sobre mães de autistas Secretário de Barueri da Educação tem áudio de reunião vazado; político diz que gravação está fora de contexto ND Mais|Do R7 16/05/2025 - 09h03 (Atualizado em 16/05/2025 - 09h03 )

O secretário de Barueri da Educação, na Grande São Paulo, aparece em áudio vazado de uma reunião da pasta na terça-feira (13) acusando mães de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e com deficiência de colocar estudantes na escola para se livrar dos filhos. A conversa ganhou repercussão nesta quinta-feira (15). Em nota, o político afirma que a gravação foi editada e retirada de contexto.

Para entender melhor essa polêmica e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

