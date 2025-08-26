Logo R7.com
‘Ele já estava sem vida’: enfermeira relata socorro a criança morta em Florianópolis

Moisés Falk da Silva, de apenas 4 anos, tinha hematomas no rosto e corpo, além de ferimentos que dão indícios de tortura; Polícia Civil...

ND Mais|Do R7

Quase dez dias após o óbito de Moisés Falk da Silva, criança morta em Florianópolis sob suspeitas de maus-tratos, nenhum familiar retornou à kitnet em que viviam na região da Tapera, no Sul da Ilha. A criança, de apenas quatro anos, morava com a mãe, uma tia e o padrasto, Richard da Rosa Rodrigues, de 23 anos, apontado como principal suspeito de praticar a violência contra o menino.

