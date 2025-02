‘Ele me enforcou’: adolescente morta em Itajaí disse para amiga que era agredida pelo namorado Mensagens em posse da polícia mostram relato de adolescente antes de ser brutalmente morta no Litoral Norte ND Mais|Do R7 25/02/2025 - 15h46 (Atualizado em 25/02/2025 - 15h46 ) twitter

Mais detalhes sobre o caso de Maria Gabriella Nunes, encontrada morta no rio Itajaí-Açu no último dia 14, vieram à tona nos últimos dias. Conforme apurado pela repórter Maressa Machado, da NDTV Record, a adolescente morta já tinha relatado agressões do namorado nove anos mais velho.

