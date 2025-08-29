Logo R7.com
‘Ele pegou pelo pescoço’: amiga descreve violência sofrida por mulher que congelou marido em SC

O julgamento de Cláudia Tavares Hoeckler está em andamento em Capinzal, e 12 testemunhas estão sendo ouvidas

O julgamento de Cláudia Tavares Hoeckler, acusada de assassinar o marido, Valdemir Hoeckler, de 52 anos, e esconder o corpo em um freezer em Lacerdópolis, começou às 9h desta quinta-feira (28) na Câmara de Vereadores de Capinzal, no Meio-Oeste catarinense.

