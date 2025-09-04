Logo R7.com
Elefante africano inspira projeto que dobra alfabetização em escola de Blumenau

Projeto “Safari da Alfabetização” transformou a aprendizagem das crianças na escola Olga Rutzen, no bairro Itoupavazinha

O elefante africano se tornou o personagem central de um projeto que está transformando a alfabetização na Escola Básica Municipal Olga Rutzen, no bairro Itoupavazinha, em Blumenau. Com o “Safari da Alfabetização”, os alunos dobraram o índice de aprendizagem adequada em 2025, passando de 13% para 29% em apenas um ano, segundo o CAED (Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação).

Saiba mais sobre como o projeto está mudando a vida das crianças e suas famílias no site do nosso parceiro ND Mais.

