Elefante-marinho é encontrado descansando em praia do Sul de SC; equipes monitoram o animal A área onde o animal está descansado foi isolada, com auxílio dos guarda-vidas; o elefante-marinho é jovem e está com o peso adequado... ND Mais|Do R7 05/03/2025 - 21h06 (Atualizado em 05/03/2025 - 21h06 )

Mais um elefante-marinho foi encontrando descansando no Litoral Sul de Santa Catarina. Na segunda-feira (3), o animal foi visto na praia do Mar Grosso, em Laguna. Na terça-feira (4), ele se deslocou no sentido Molhes da Barra, também em Laguna.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a presença do elefante-marinho e as orientações para a população.

