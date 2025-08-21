Elenco do Avaí pretende não treinar nesta quinta-feira caso salários atrasados não sejam pagos
Grupo de jogadores optou pela ação como forma de protesto em função dos atrasos salariais no Avaí; Leão da Ilha volta à campo na segunda...
O grupo de atletas do Avaí pretende realizar mais um protesto em função dos atrasos salariais no clube que já duram mais de dois meses. Nesta quinta-feira (21) na reapresentação dos jogadores, caso os salários não forem acertados a decisão é de que o grupo não irá treinar.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa situação!
