Elenco do Avaí pretende não treinar nesta quinta-feira caso salários atrasados não sejam pagos Grupo de jogadores optou pela ação como forma de protesto em função dos atrasos salariais no Avaí; Leão da Ilha volta à campo na segunda... ND Mais|Do R7 21/08/2025 - 08h38 (Atualizado em 21/08/2025 - 08h38 )

O grupo de atletas do Avaí pretende realizar mais um protesto em função dos atrasos salariais no clube que já duram mais de dois meses. Nesta quinta-feira (21) na reapresentação dos jogadores, caso os salários não forem acertados a decisão é de que o grupo não irá treinar.

