Elida Feltrin e Douglas Dalló reunem em jantar a nata do "high society" de Criciúma

A locomotiva e influencer Elida Feltrin, uma das mulheres que vem se destacando na ‘high society’ criciumense, dona de milhares de seguidores em suas redes sociais, e o amigo e empresário Douglas Dalló, outra figura de destaque no novo jet set social sul-catarinense, reuniram, na última sexta-feira, na bela residência de verão na zona sul do Rincão, um timaço de locomotivas sociais em um requintado jantar preparado pela dupla Douglas Dalló e Ariosvaldo Costa, marido da anfitriã. Alguns dos convidados presentes fazem parte de um seleto time de milionários de Criciúma, como Walmir Rampinelli, magnata do arroz, Deoclesio Pavei, da área da construção civil, Silvia Althoff, Edmilson Zanatta, herdeiro da Farben, Zé Roberto Ramos, Carlos Olivo, Duda Mondardo, Cleiton Costa, entre outras feras do empresariado do Sul ao lado de suas respectivas mulheres.

