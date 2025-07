Elon Musk no WhatsApp? Golpista finge ser bilionário e tira R$ 5 mil de idosos em SC Criminosos se passavam pelo bilionário Elon Musk para aplicar golpes no Oeste do estado; vítimas de Pinhalzinho buscaram a Polícia... ND Mais|Do R7 29/07/2025 - 02h57 (Atualizado em 29/07/2025 - 02h57 ) twitter

Um golpe inusitado chamou a atenção da Polícia Civil de Pinhalzinho, no Oeste de Santa Catarina. Na última semana, dois idosos procuraram a delegacia após perderem cerca de R$ 5 mil ao caírem em uma fraude envolvendo um suposto sorteio de carro, orquestrado por um criminoso que se passou pelo bilionário Elon Musk. De acordo com o delegado Eder Matte, responsável pela investigação, o estelionatário entrou em contato com os idosos alegando que eles teriam sido contemplados com um veículo, mas que precisariam pagar o valor do frete para receber o prêmio.

