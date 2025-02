Em 40 dias, três trabalhadores são atingidos por blocos de concreto em SC Os blocos de concreto pesam entre 300 e 450 kg; acidentes aconteceram no mesmo município em Cunha Porã, no Oeste ND Mais|Do R7 26/02/2025 - 11h47 (Atualizado em 26/02/2025 - 11h47 ) twitter

No fim da tarde de terça-feira (25), mais um trabalhador foi atingido por um bloco de concreto de aproximadamente 450 kg, na BR-158, em Cunha Porã, no Oeste de Santa Catarina. Em 40 dias, três trabalhadores sofreram acidentes semelhantes com blocos de concreto.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre esses acidentes e suas consequências.

