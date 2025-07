Em 5 meses, Santa Catarina gera 73 mil empregos e se aproxima do total de todo o ano de 2024 Entre janeiro e maio de 2025, Santa Catarina atingiu 70% do total de empregos formais gerados em todo o ano anterior; dados são do... ND Mais|Do R7 02/07/2025 - 08h56 (Atualizado em 02/07/2025 - 08h56 ) twitter

Santa Catarina gerou 73.769 novos empregos formais entre janeiro e maio de 2025. O número representa quase 70% do total de novas vagas com carteira assinada registradas em todo o ano de 2024, quando o estado somou 106.702 postos. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Para mais detalhes sobre o crescimento do emprego em Santa Catarina, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

