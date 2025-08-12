Em alta: Criciúma vira o jogo pra cima do Athletico e cola no G-4 da Série B Criciúma bate o Athletico por 4 a 2 e sobe na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro ND Mais|Do R7 12/08/2025 - 10h18 (Atualizado em 12/08/2025 - 10h18 ) twitter

Com uma grande virada, o Criciúma venceu o Athletico por 4 a 2 na noite desta segunda-feira (11), no Estádio Heriberto Hülse, pela 21ª rodada da Série B do Brasileiro. O resultado fez o Tigre colar no G-4 da competição com 32 pontos, ultrapassando o Avaí e chegando na sexta colocação, a dois pontos da quarta posição.

