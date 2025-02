Em alta no mercado interno, safra do milho pode bater recorde em Santa Catarina Mesmo com área de cultivo menor, projeções da Epagri indicam produtividade recorde; segundo indicador do Cepea, milho tem alta acumulada... ND Mais|Do R7 03/02/2025 - 17h28 (Atualizado em 03/02/2025 - 17h28 ) twitter

A próxima safra de milho de Santa Catarina pode atingir um recorde de produção. Segundo levantamento da Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina), a colheita é estimada entre 2,3 milhões e 2,4 milhões de toneladas, um recorde no estado.

Para mais detalhes sobre essa safra promissora e suas implicações no mercado, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

