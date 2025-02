Em apenas uma semana, Azul anuncia suspensão de 2º voo para SC; será que vem mais por aí? A informação é que a companhia Azul está com cerca de 30 aviões no chão por falta de peça e manutenção. ND Mais|Do R7 31/01/2025 - 22h06 (Atualizado em 31/01/2025 - 22h06 ) twitter

O que era visto pelo governo do Estado como um risco agora se confirmou. A empresa área Azul confirmou a suspensão das operações para o aeroporto de Jaguaruna, no Sul do Estado. É o segundo em uma semana. Os voos deixam de operar a partir do dia 10 de março.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes dessa situação preocupante.

