Em borracharia de SC, caminhoneiro dá ré e mata funcionário esmagado
O borracheiro não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente; equipes de socorro foram acionadas na manhã desta segunda-...
Um borracheiro de 27 anos morreu após ser atropelado em uma borracharia, nas margens da BR-163, em São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, na manhã desta segunda-feira (25). O Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados para ir até o local, no bairro São Sebastião, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse trágico acidente.
