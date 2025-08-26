Em borracharia de SC, caminhoneiro dá ré e mata funcionário esmagado O borracheiro não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente; equipes de socorro foram acionadas na manhã desta segunda-... ND Mais|Do R7 26/08/2025 - 00h57 (Atualizado em 26/08/2025 - 00h57 ) twitter

Um borracheiro de 27 anos morreu após ser atropelado em uma borracharia, nas margens da BR-163, em São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, na manhã desta segunda-feira (25). O Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados para ir até o local, no bairro São Sebastião, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro.

