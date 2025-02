Em busca da vaga na Libertadores, JEC Futsal enfrenta a Yeesco na estreia da Supercopa Supercopa começa nesta quarta-feira (26) no Centreventos Cau Hansen e JEC Futsal entra em quadra às 20h30 ND Mais|Do R7 26/02/2025 - 14h06 (Atualizado em 26/02/2025 - 14h06 ) twitter

Chegou a hora da Supercopa. O sonho de voltar à Libertadores e brigar pela “glória eterna” começa nesta quarta-feira (26) para o JEC Futsal. O Tricolor estreia na competição às 20h30, contra a Yeesco, do Rio Grande do Sul.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a Supercopa e a trajetória do JEC Futsal!

