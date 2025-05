Em cada 4 estrangeiros contratados no país, 1 trabalha em Santa Catarina Santa Catarina é o segundo estado que mais contratou estrangeiros em 2025, com 5,4 mil carteiras assinadas ND Mais|Do R7 22/05/2025 - 18h57 (Atualizado em 22/05/2025 - 18h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Além de registrar a menor taxa de desemprego no país, Santa Catarina se destaca como o segundo estado que mais contratou trabalhadores estrangeiros no primeiro trimestre de 2025. O saldo é de 5.429 novos empregos com carteira assinada. Conforme o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o estado representa 25% das 25,1 mil contratações no Brasil. Ou seja, a cada quatro estrangeiros empregados no país, um trabalha em Santa Catarina.

Saiba mais sobre essa tendência e os detalhes das contratações no estado consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Torneio Internacional de Basquete 3×3 agita Florianópolis e promove fomentação do esporte

Paixão e Rally: Luís Tedesco fala sobre carreira, desafios e projeta etapa do Sul-americano

VÍDEO: Câmera flagra suspeitos fugindo dos tiros de delegado-geral no Morro do Horácio